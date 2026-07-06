Nieuwe aanvraag voor Bed en Breakfast in Stevensbeek

In Stevensbeek is een aanvraag ingediend voor het bouwen van een Bed en Breakfast aan de Mullemsedijk. De aanvraag is op 1 juli ontvangen door de gemeente Land van Cuijk.

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De locatie voor de geplande Bed en Breakfast is Mullemsedijk 6 in Stevensbeek. Om dit mogelijk te maken, moet worden afgeweken van de regels in het Omgevingsplan. De gemeente beoordeelt nu of dit kan worden toegestaan.

Het college van burgemeester en wethouders hanteert een termijn van acht weken om een besluit te nemen. Deze periode kan worden verlengd tot maximaal veertien weken. Tegen de aanvraag of een verlenging van de termijn kan geen bezwaar worden gemaakt.