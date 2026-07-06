Vergunning verleend voor KRW-maatregel in Beugen

De gemeente Land van Cuijk heeft een vergunning verleend voor de KRW-maatregel bij het Boxmeerse veld in Beugen. Het besluit is genomen op 1 juli 2026 en betreft werkzaamheden aan de Heerstraat, kadastraal bekend als gemeente Boxmeer.

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Het gaat om een project dat valt onder de Kaderrichtlijn Water (KRW), een Europese wetgeving die de waterkwaliteit wil verbeteren. De werkzaamheden vinden plaats op een locatie aan de Heerstraat zonder huisnummer in Beugen. Deze plek staat kadastraal geregistreerd onder sectie S nummers 83 en 88 van de voormalige gemeente Boxmeer.

De vergunning is verleend door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Land van Cuijk. Het zaaknummer van het besluit is Z2026-00001903. De maatregel is bedoeld om een werk of werkzaamheid uit te voeren, zoals beschreven in de aanvraag.