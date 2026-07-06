Marktkraamvergunning verleend voor 4-daagse in Linden

Tijdens de 4-daagse van 2026 is een vergunning verleend voor een marktkraam op De Geest 3 in Linden. Het besluit is genomen op 29 juni door de gemeente Land van Cuijk.

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De vergunning geldt voor de marktkraam op 24 juli 2026. Het adres waar de kraam komt te staan is De Geest 3, 5439NJ Linden. Het zaaknummer van dit besluit is Z2026-00003827.

De gemeente heeft het oordeel definitief verleend, waardoor de kraam tijdens het evenement op de genoemde locatie mag staan. Dit draagt bij aan de festiviteiten rond de 4-daagse.