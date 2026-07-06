Digitale informatieborden gepland in Haps en Grave

De gemeente Land van Cuijk heeft een aanvraag ontvangen voor het plaatsen van digitale informatieborden aan de Oeffeltseweg in Haps en de Arnoud van Gelderweg in Grave. De aanvraag is op 1 juli 2026 ingediend.

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Het gaat om een aanvraag voor een bouwactiviteit en het afwijken van regels in het omgevingsplan. De gemeente behandelt de aanvraag volgens de standaard procedure, waarbij de beslistermijn acht weken bedraagt. Deze termijn kan verlengd worden tot maximaal veertien weken.

De locaties waar de digitale informatieborden gepland zijn, hebben geen huisnummer: het betreft de Oeffeltseweg in Haps en de Arnoud van Gelderweg in Grave. Het zaaknummer van de aanvraag is Z2026-00004378.