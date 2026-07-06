Boomkap aangevraagd aan St Hubertusstraat in Eindhoven

Er is een vergunning aangevraagd voor het kappen van een boom aan de St Hubertusstraat 21 in Eindhoven. De aanvraag is op 2 juli 2026 ontvangen.

Gevonden voor jou

De aanvraag voor het verwijderen van een boom aan de St Hubertusstraat is ingediend bij de gemeente Eindhoven. Het betreft zaaknummer EHV-ZP2026-006201. Deze vergunningaanvraag is uitsluitend ter kennisgeving en kan niet worden ingezien.

Voor deze aanvraag is op dit moment geen bezwaar mogelijk. De procedure is nog in behandeling.