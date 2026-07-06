Bouwkeet en containers toegestaan op Flowcoatstraat in Eindhoven

Op de Flowcoatstraat in Eindhoven mogen twee containers en een bouwkeet worden geplaatst. Het besluit is op 1 juli 2026 genomen door de gemeente.

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De vergunning voor het gebruik van de openbare ruimte aan de Flowcoatstraat 48 en 50 in Eindhoven is verleend. Het gaat om het plaatsen van twee containers en een bouwkeet. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer EHV-ZP2026-006085.

De beslissing is verzonden op 1 juli 2026. Voor belanghebbenden bestaat de mogelijkheid om bezwaar te maken. Dit kan schriftelijk binnen zes weken na de verzenddatum. Het bezwaar moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Eindhoven.