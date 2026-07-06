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Vergunning verleend voor aanpassing draagconstructie in Eindhoven
Vandaag om 09:36
Het college van Eindhoven heeft een vergunning verleend voor het veranderen van de draagconstructie tussen de woonkamer en keuken aan de Piuslaan 46.
Het besluit is op 2 juli 2026 verzonden. Het gaat om een vergunning voor een bouwtechnische activiteit, specifiek de aanpassing van de draagconstructie.
Het besluit is digitaal in te zien via de website van de gemeente Eindhoven en ligt ook ter inzage op het Inwonersplein, Stadhuisplein 1 in Eindhoven.
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