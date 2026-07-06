Interne verbouwing van bedrijfshal in Eindhoven

Er is een vergunning aangevraagd voor een interne verbouwing van een bedrijfshal aan De Schakel 5 in Eindhoven. De aanvraag is op 1 juli ontvangen.

Gevonden voor jou

Het gaat om een omgevingsvergunning voor de interne aanpassing van een bedrijfshal aan De Schakel 5, met zaaknummer EHV-ZP2026-006181. Deze vergunningaanvraag is ter kennisgeving gepubliceerd.

De aanvraag is ingediend op 1 juli 2026. Er geldt op dit moment nog geen mogelijkheid om bezwaar te maken tegen deze aanvraag. De vergunning is niet openbaar in te zien.