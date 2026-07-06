Kanaaldijk Zuid krijgt nieuwe maximumsnelheid van 30 km/u

De gemeente Eindhoven heeft besloten om de maximumsnelheid op een deel van de Kanaaldijk Zuid te verlagen naar 30 kilometer per uur. Het gaat om het traject tussen de Tongelresestraat en de Nachtegaallaan. Dit besluit is genomen om de verkeersveiligheid en leefbaarheid in het gebied te verbeteren.

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De snelheidsverlaging is onderdeel van het ‘Verkeerscirculatieplan Eindhoven binnen de Ring’, waarin de maximumsnelheid op centrumradialen wordt teruggebracht van 50 naar 30 kilometer per uur. Dit specifieke traject van ongeveer 300 meter wordt eerder aangepast vanwege de geplande bouwontwikkelingen op het nabijgelegen NRE-terrein.

Volgens de gemeente draagt de nieuwe snelheid bij aan minder verkeerslawaai en een veiligere omgeving voor voetgangers, fietsers en parkeerders. Hoewel er geen extra snelheidsremmende maatregelen worden getroffen, komen wel markeringen bij de kruising met de Tongelresestraat. De effecten van de snelheidsverlaging op nood- en hulpdiensten en het openbaar vervoer worden nog verder onderzocht.

Aanwonenden van dit deel van de Kanaaldijk Zuid zijn eerder geïnformeerd en reageerden positief op het plan. Het besluit is afgestemd met betrokken partijen, waaronder de politie, hulpdiensten en openbaar vervoersmaatschappijen.