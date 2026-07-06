Verlenging vergunning voor woninguitbreiding in Eindhoven

De vergunning voor het verbouwen en uitbouwen van een woning in Eindhoven is verlengd. Het gaat om een aanvraag voor de Jan Luikenstraat 3. Bezwaar maken tegen deze verlenging is nog niet mogelijk.

Gevonden voor jou

De verlenging betreft een omgevingsvergunning met zaaknummer EHV-ZP2026-004313. De plannen hebben betrekking op zowel bouwtechnische als ruimtelijke activiteiten.

Het adres waar het om gaat is Jan Luikenstraat 3, postcode 5615JK, Eindhoven. De verlenging is alleen bedoeld als mededeling en ligt niet ter inzage.