Vergunning verleend voor lichte dakopbouw in Eindhoven

Het college van Eindhoven heeft een vergunning verleend voor een lichte dakopbouw op een woning aan de Groot-Bijgaardenlaan. Het besluit is op 2 juli verzonden.

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De aanvraag betreft een bouwactiviteit waarbij een lichte dakopbouw wordt geplaatst op een bestaande woning. Het adres van de woning is Groot-Bijgaardenlaan 18, 5628VV Eindhoven.

Het besluit is genomen als onderdeel van een binnenplanse omgevingsplanactiviteit. De digitale versie van het besluit ligt vanaf 4 juli ter inzage op het Inwonersplein van het Stadhuis in Eindhoven. Het besluit is ook online te bekijken via de website van de gemeente Eindhoven.