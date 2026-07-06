Navigatie overslaan
Ontdek

Vergunning verleend voor lichte dakopbouw in Eindhoven

Vandaag om 09:36

Het college van Eindhoven heeft een vergunning verleend voor een lichte dakopbouw op een woning aan de Groot-Bijgaardenlaan. Het besluit is op 2 juli verzonden.

Gevonden voor jou

De aanvraag betreft een bouwactiviteit waarbij een lichte dakopbouw wordt geplaatst op een bestaande woning. Het adres van de woning is Groot-Bijgaardenlaan 18, 5628VV Eindhoven.

Het besluit is genomen als onderdeel van een binnenplanse omgevingsplanactiviteit. De digitale versie van het besluit ligt vanaf 4 juli ter inzage op het Inwonersplein van het Stadhuis in Eindhoven. Het besluit is ook online te bekijken via de website van de gemeente Eindhoven.

Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer

Openbare bekendmakingen Eindhoven

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.