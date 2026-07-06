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Vergunning verleend voor lichte dakopbouw in Eindhoven
Vandaag om 09:36
Het college van Eindhoven heeft een vergunning verleend voor een lichte dakopbouw op een woning aan de Groot-Bijgaardenlaan. Het besluit is op 2 juli verzonden.
De aanvraag betreft een bouwactiviteit waarbij een lichte dakopbouw wordt geplaatst op een bestaande woning. Het adres van de woning is Groot-Bijgaardenlaan 18, 5628VV Eindhoven.
Het besluit is genomen als onderdeel van een binnenplanse omgevingsplanactiviteit. De digitale versie van het besluit ligt vanaf 4 juli ter inzage op het Inwonersplein van het Stadhuis in Eindhoven. Het besluit is ook online te bekijken via de website van de gemeente Eindhoven.
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