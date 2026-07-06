Vergunning verleend voor overkapping op balkon in Eindhoven

De gemeente Eindhoven heeft een vergunning verleend voor het plaatsen van een overkapping en zonwering op een balkon aan de Weisshorn.

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Het gaat om een balkon aan de Weisshorn 175 in Eindhoven. De vergunning is verleend op 13 juni 2026 en heeft betrekking op een bouwactiviteit. Het besluit is digitaal in te zien via de website van de gemeente Eindhoven.

Vanaf twee dagen na de publicatiedatum ligt de vergunning ook ter inzage op het Inwonersplein in het Stadhuis van Eindhoven. Bezwaar maken tegen het besluit is mogelijk binnen zes weken na de verzenddatum.