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Verlenging termijn vergunning voor kantoor aan Scherpakkerweg Eindhoven

Vandaag om 09:36

De omgevingsvergunning voor Scherpakkerweg 7A in Eindhoven is verlengd. Het pand wordt straks gebruikt als kantoor.

Gevonden voor jou

De verlenging van de vergunning betreft de wijziging van het gebruik van het pand aan Scherpakkerweg 7A van bedrijf naar kantoor. Het gaat om een buitenplanse omgevingsplanactiviteit, wat betekent dat deze niet binnen de standaard regels valt en apart is aangevraagd.

De vergunning zelf is alleen ter kennisgeving en ligt niet ter inzage. Op dit moment is er nog geen mogelijkheid om bezwaar te maken.

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