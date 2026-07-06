Maatwerkvoorschriften aangevraagd in Den Bosch

Er is een aanvraag gedaan voor aangepaste regels bij gebruik van keukenapparatuur aan de Docterskampstraat in Den Bosch.

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Burgemeester en wethouders van Den Bosch hebben een aanvraag ontvangen voor maatwerkvoorschriften. Deze aanvraag betreft het gebruik van keukenapparatuur op het adres Docterskampstraat 7, 5222 AM.

Het verzoek, met zaaknummer Z/509816, is op 1 juli 2026 ingediend. Maatwerkvoorschriften zijn aangepaste regels die specifiek voor één situatie gelden, in plaats van de standaardregels.