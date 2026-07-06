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Maatwerkvoorschriften aangevraagd in Den Bosch

Vandaag om 09:36

Er is een aanvraag gedaan voor aangepaste regels bij gebruik van keukenapparatuur aan de Docterskampstraat in Den Bosch.

Gevonden voor jou

Burgemeester en wethouders van Den Bosch hebben een aanvraag ontvangen voor maatwerkvoorschriften. Deze aanvraag betreft het gebruik van keukenapparatuur op het adres Docterskampstraat 7, 5222 AM.

Het verzoek, met zaaknummer Z/509816, is op 1 juli 2026 ingediend. Maatwerkvoorschriften zijn aangepaste regels die specifiek voor één situatie gelden, in plaats van de standaardregels.

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