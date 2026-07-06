Onderhoud rijksmonument Breukelsestraat 32 in Boxtel aangevraagd

Voor het rijksmonument aan Breukelsestraat 32 in Boxtel is een vergunning aangevraagd voor onderhoud. Dit werd op 2 juli ingediend bij de gemeente.

Gevonden voor jou

De aanvraag betreft een omgevingsvergunning voor onderhoud aan het monument. Dit valt onder activiteiten zoals bouwtechnische werkzaamheden en beschermde monumenten. Het monument staat op de lijst van rijksmonumenten.

Geïnteresseerden kunnen de stukken inzien door een afspraak te maken met het team Vergunningen, Toezicht en Handhaving van de gemeente. In deze fase is het nog niet mogelijk om bezwaar te maken.