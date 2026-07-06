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Beslistermijn verlengd voor woningbouw in Huisseling
Vandaag om 09:39
Burgemeester en wethouders hebben de beslistermijn voor het bouwen van een woning aan de Heuveleindstraat 4 in Huisseling verlengd.
De aanvraag betreft het bouwen van een woning op het adres Heuveleindstraat 4, 5358 NJ Huisseling. Het kenmerk van deze aanvraag is CLZ-00022900. De gemeente heeft aangegeven dat de termijn voor het nemen van een besluit is verlengd.
Het is niet mogelijk om bezwaar te maken tegen deze verlenging. Wie de stukken wil inzien, kan een afspraak maken met de balie Bouwen, Milieu en Leefomgeving. Dit kan op werkdagen tussen negen uur 's ochtends en vier uur 's middags. Het telefoonnummer is 14 0412.
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