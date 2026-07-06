Omgevingsvergunning aangevraagd voor paardenbak in Berghem

In Berghem is een omgevingsvergunning aangevraagd voor een paardenbak en woninguitbreiding.

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Op 1 juli 2026 hebben burgemeester en wethouders van Berghem een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning. De vergunning betreft het realiseren van een paardenbak en het vergroten van het bestemmingsvlak wonen aan de Burgemeester van Erpstraat 81.

Het is nog niet zeker of de vergunning wordt verleend. Geïnteresseerden kunnen de stukken bekijken na het maken van een afspraak bij de balie Bouwen, Milieu en Leefomgeving. De balie is bereikbaar op werkdagen van negen uur 's ochtends tot vier uur 's middags.