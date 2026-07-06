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Verlenging termijn omgevingsvergunning in Leende

Vandaag om 09:44

De gemeente Leende heeft de termijn voor een vergunningaanvraag om bomen te kappen verlengd met maximaal zes weken. Het besluit werd genomen op 2 juli 2026.

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Het gaat om een aanvraag met dossiernummer 483500 voor het vellen van bomen op het adres Oostrikkerstraat 1 in Leende. Deze verlenging is bedoeld om extra tijd te geven voor de beoordeling van de aanvraag.

De gemeente benadrukt dat de verlenging uitsluitend ter kennisgeving is en niet ter inzage ligt. Op dit moment is het niet mogelijk om bezwaar te maken tegen het besluit.

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