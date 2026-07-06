Advertentie
Veehouderij vraagt vergunning aan in Erp
Vandaag om 09:44
Er is een vergunning aangevraagd voor een veehouderij aan de Boerdonksedijk 42A in Erp. Burgemeester en wethouders van Meierijstad hebben de aanvraag op 29 juni ontvangen.
De aanvraag betreft een omgevingsvergunning in het kader van de Omgevingswet. Het bijbehorende zaaknummer is Z/509810. Het gaat om activiteiten op het terrein van een veehouderij.
De locatie van de aanvraag is Boerdonksedijk 42A, 5469 PP te Erp. In deze fase is het nog niet mogelijk om op de aanvraag te reageren.
Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer
Advertentie
Advertentie