Veehouderij vraagt vergunning aan in Erp

Er is een vergunning aangevraagd voor een veehouderij aan de Boerdonksedijk 42A in Erp. Burgemeester en wethouders van Meierijstad hebben de aanvraag op 29 juni ontvangen.

Gevonden voor jou

De aanvraag betreft een omgevingsvergunning in het kader van de Omgevingswet. Het bijbehorende zaaknummer is Z/509810. Het gaat om activiteiten op het terrein van een veehouderij.

De locatie van de aanvraag is Boerdonksedijk 42A, 5469 PP te Erp. In deze fase is het nog niet mogelijk om op de aanvraag te reageren.