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Vergunning verleend voor woning aan Tongerlose Hoefstraat in Tilburg

Vandaag om 09:45

Gemeente Tilburg heeft een vergunning verleend voor het aanpassen van de voor- en achtergevel van een woning aan de Tongerlose Hoefstraat.

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De gemeente Tilburg heeft op een aanvraag van 2 april 2026 besloten een omgevingsvergunning te verlenen voor Tongerlose Hoefstraat 25. Het gaat om aanpassingen aan zowel de voor- als de achtergevel van de woning. De vergunning is goedgekeurd voor de bouwactiviteiten die nodig zijn volgens het omgevingsplan en technische eisen.

De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer Z2026-00004226. Het besluit en de bijbehorende documenten zijn in te zien bij de gemeente Tilburg. Voor vragen hierover kan men telefonisch contact opnemen via 14013.

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