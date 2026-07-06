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Leegstandsvergunning verlengd in Berkel-Enschot
Vandaag om 09:45
De gemeente Tilburg heeft een leegstandsvergunning verlengd voor panden aan de Joost van den Vondellaan en Oranjesingel in Berkel-Enschot.
Het gaat om een derde verlenging van de vergunning, die geldt voor de adressen Joost van den Vondellaan 1 tot en met 23 en Oranjesingel 33 tot en met 75. De vergunning is geregistreerd onder nummer Z2026-00006666.
Met deze vergunning mogen de panden tijdelijk verhuurd worden, zoals toegestaan onder de Leegstandwet. De wet is bedoeld om leegstand tegen te gaan en stelt speciale regels voor tijdelijke verhuur.
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