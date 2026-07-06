Tilburg geeft fietsers voorrang op rotonde Burgemeester Baron van Voorstweg

De gemeente Tilburg heeft besloten fietsers voortaan voorrang te geven op de rotonde Burgemeester Baron van Voorst tot Voorstweg en Witbrantlaan. Dit gebeurt in combinatie met een reconstructie van de rotonde tot een turbo-rotonde.

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Het verkeersbesluit is genomen om de positie van fietsers in het Tilburgse verkeerssysteem te verbeteren en meer comfort te bieden aan fietsers en voetgangers. De aanpassing maakt deel uit van het grotere project Ringbaan-West, waarbij de rotonde wordt gemoderniseerd.

Tegelijkertijd worden de fietspaden en de voorrangssituatie bij de Witbrantlaan aangepast. De gemeente heeft hierover overleg gehad met de politie en omwonenden. Het besluit wordt bekrachtigd door het verplaatsen van haaientanden en het plaatsen van nieuwe verkeersborden.

De wijzigingen zijn bedoeld om de bruikbaarheid van de weg te waarborgen en zullen de verkeersveiligheid verbeteren. De werkzaamheden starten binnenkort.