Kandinsky's IPA Festival krijgt vergunning in Tilburg

De burgemeester van Tilburg heeft een evenementenvergunning verleend voor Kandinsky's IPA Festival. Het evenement vindt plaats van 14 tot en met 16 augustus aan de Telegraafstraat 58.

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Het Kandinsky's IPA Festival mag volgens de vergunning drie dagen duren. De openingstijden zijn op 14 en 15 augustus van twee uur 's middags tot één uur 's nachts en op 16 augustus van twee uur 's middags tot elf uur 's avonds.

De opbouw vindt dagelijks plaats tussen één en twee uur 's middags, terwijl de afbouw op 14 en 15 augustus tot half twee 's nachts mag doorgaan en op 16 augustus tot half twaalf 's avonds.