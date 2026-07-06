Omgevingsvergunning verleend voor verbouwing in Tilburg

De gemeente Tilburg heeft een vergunning verleend voor de verbouwing van een gebouw aan de Hart van Brabantlaan 500. Het besluit is genomen op een aanvraag die op 15 april 2026 werd ingediend.

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De omgevingsvergunning betreft een technische bouwactiviteit en maakt het mogelijk om het pand aan de Hart van Brabantlaan te verbouwen. De aanvraag, geregistreerd onder zaaknummer Z2026-00004779, is nu goedgekeurd door de gemeente.

Een omgevingsvergunning geeft toestemming voor bouw-, sloop- of aanlegwerkzaamheden en kan leiden tot veranderingen in de omgeving. Het besluit en de bijbehorende documenten zijn tot en met 13 augustus 2026 in te zien bij de gemeente Tilburg.