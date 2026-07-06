Vergunningsaanvraag voor twee overkappingen in Valkenswaard

Op Norbertusdreef 44 in Valkenswaard is een aanvraag gedaan voor twee overkappingen en een pergola.

Gevonden voor jou

De gemeente Valkenswaard heeft op 1 juli 2026 een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning. Het gaat om het plaatsen van twee overkappingen en een pergola op het adres Norbertusdreef 44. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 500497.

Dit betreft alleen een kennisgeving van ontvangst van de vergunningsaanvraag. De plannen liggen niet ter inzage en er kan niet formeel op worden gereageerd.