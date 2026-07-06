Eenrichtingsverkeer ingesteld in Roosendaalsestraat Wouw

De Roosendaalsestraat in Wouw krijgt eenrichtingsverkeer voor gemotoriseerd verkeer. Het besluit geldt voor het deel tussen de Markt en de Hofstraat, met verplichte rijrichting van de Markt naar de Hofstraat.

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De gemeente Roosendaal heeft besloten eenrichtingsverkeer in te stellen in de Roosendaalsestraat in Wouw. Dit geldt voor gemotoriseerd verkeer, waarbij bromfietsers en fietsers zijn uitgezonderd. De verplichte rijrichting gaat van de Markt naar de Hofstraat.

Het besluit volgt op klachten van bewoners over verkeersveiligheid en overlast. De straat heeft een smal profiel en werd vaak als sluiproute gebruikt. Voetpaden moesten regelmatig worden gebruikt door uitwijkend verkeer, wat gevaarlijk was voor voetgangers. Een proefperiode toonde aan dat eenrichtingsverkeer een positieve invloed heeft op de veiligheid en leefbaarheid in de buurt.

Om het besluit kenbaar te maken, worden verkeersborden geplaatst. Het gaat om borden C02 en C03 met onderbord OB54, conform de regels uit het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens.