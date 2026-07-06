Mobiel puinbreken gemeld op Schotsbossenstraat in Roosendaal

Op de Schotsbossenstraat in Roosendaal wordt mobiel puin gebroken. De melding is afgehandeld en de werkzaamheden vinden plaats tussen week 34 en week 47 van dit jaar.

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In Roosendaal is een melding gedaan voor het breken van bouw- en slooppuin met een mobiele puinbreker. Dit gebeurt op de locatie Schotsbossenstraat 3. Het puin wordt verwerkt tot granulaat, een herbruikbaar materiaal.

De melding is op 30 juni 2026 ingediend en op 2 juli 2026 afgehandeld. Het werk mag maximaal elf werkdagen duren en wordt uitgevoerd tussen week 34 en week 47 van dit jaar. Bezwaar maken tegen deze melding is niet mogelijk.