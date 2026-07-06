Bomenkap aan Gezellelaan in Roosendaal: beslissing uitgesteld

De beslissing over het kappen van acht bomen aan de Gezellelaan in Roosendaal is uitgesteld. Het gaat om een aanvraag voor een omgevingsvergunning op het adres Gezellelaan 16.

Gevonden voor jou

De aanvraag betreft het verwijderen van acht bomen op de locatie Gezellelaan 16, 4707 CD in Roosendaal. De procedure valt onder de Omgevingswet en heeft registratienummer 2026OPA049065.

De termijn waarin de gemeente een besluit moet nemen, is verlengd. Dit betekent dat het nog even duurt voordat duidelijk wordt of de bomen gekapt mogen worden.