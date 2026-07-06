Advertentie
Bomenkap aan Gezellelaan in Roosendaal: beslissing uitgesteld
Vandaag om 09:45
De beslissing over het kappen van acht bomen aan de Gezellelaan in Roosendaal is uitgesteld. Het gaat om een aanvraag voor een omgevingsvergunning op het adres Gezellelaan 16.
De aanvraag betreft het verwijderen van acht bomen op de locatie Gezellelaan 16, 4707 CD in Roosendaal. De procedure valt onder de Omgevingswet en heeft registratienummer 2026OPA049065.
De termijn waarin de gemeente een besluit moet nemen, is verlengd. Dit betekent dat het nog even duurt voordat duidelijk wordt of de bomen gekapt mogen worden.
Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer
Advertentie
Advertentie