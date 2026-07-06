Nieuwe commissie naamgeving ingesteld in Roosendaal

De gemeente Roosendaal heeft een nieuwe commissie opgericht die advies geeft over de naamgeving van straten, wijken en andere openbare ruimtes. Het instellingsbesluit is op 12 mei 2026 vastgesteld en treedt binnenkort in werking.

Gevonden voor jou

De Commissie Naamgeving Roosendaal bestaat uit maximaal vijf leden en heeft als taak om het college van burgemeester en wethouders te adviseren. Dit advies kan gaan over het toekennen van namen aan straten, woonplaatsen en gemeentelijke bouwwerken, maar ook over huisnummering en de verdeling van wijken en buurten.

De leden van de commissie worden benoemd door het college en kunnen een honorarium en vergoeding voor reis- en verblijfskosten ontvangen. Vergaderingen zijn openbaar, en besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen. Het instellingsbesluit vervangt de eerdere regeling uit 2010 en wordt drie dagen na publicatie in het Gemeenteblad van kracht.