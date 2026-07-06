Nieuwe leden benoemd in commissie naamgeving Roosendaal

Het college van Roosendaal heeft vier nieuwe leden benoemd voor de commissie naamgeving. Deze groep buigt zich over adressen en straatnamen in de gemeente.

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De nieuwe commissieleden zijn Ivo Kraus, Johan de Bruin, Bart van Eekelen en Josephus Hopstaken. Kraus, adviseur bij de groep Economie, is benoemd tot voorzitter. De Bruin is BAG-beheerder en gespecialiseerd in GEO-informatie. Van Eekelen brengt artistieke en historische kennis in, terwijl Hopstaken zich richt op heemkundige en geschiedkundige expertise.

De benoeming is vastgelegd op 12 mei 2026 en treedt drie dagen na publicatie in het Gemeenteblad in werking. Het college van burgemeester en wethouders heeft deze beslissing genomen op basis van de Verordening naamgeving en nummering en het Instellingsbesluit commissie naamgeving.