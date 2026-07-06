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Hijskraan op Eikenheuveldreef in Vught op 12 augustus
Vandaag om 09:46
Op de Eikenheuveldreef in Vught mag op 12 augustus een hijskraan worden geplaatst. Burgemeester en wethouders hebben hiervoor een ontheffing verleend.
De hijskraan zal worden geplaatst bij Eikenheuveldreef 16 in Vught. Het adres heeft postcode 5263 EM. De ontheffing is op 1 juli verzonden.
De werkzaamheden waarvoor de hijskraan nodig is, vinden plaats op woensdag 12 augustus 2026.
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