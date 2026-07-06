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Container mag tijdelijk op Vliertstraat in Vught staan
Vandaag om 09:46
Vanaf 13 juli mag er vier dagen een container staan op de Vliertstraat in Vught.
De gemeente Vught heeft toestemming gegeven voor het tijdelijk plaatsen van een container op Vliertstraat 7. De ontheffing geldt van 13 juli tot en met 16 juli 2026.
De vergunning is op 1 juli verzonden. Het gaat om een aanvraag met nummer Z26-308190.
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