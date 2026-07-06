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Vergunning voor bouwplaats Dorpsstraat in Vught verleend
Vandaag om 09:46
Burgemeester en wethouders van Vught hebben een vergunning verleend voor het inrichten van een bouwplaats aan de Dorpsstraat 48b. De ontheffing geldt van 13 augustus tot en met 9 september 2026.
De vergunning is verleend voor het tijdelijk gebruik van de openbare weg bij Dorpsstraat 48b in Vught. Het gaat om de inrichting van een bouwplaats, waarvoor de gemeente toestemming heeft gegeven. Deze periode loopt van 13 augustus tot en met 9 september 2026.
Burgemeester en wethouders hebben de ontheffing op 1 juli verzonden. Dit betekent dat de aanvrager binnenkort kan starten met de voorbereidingen voor de bouwplaats.
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