Marktveld in Vught krijgt tijdelijk verhuislift en container

Op Marktveld 17b in Vught mag tussen 7 en 17 juli een verhuislift en container staan.

Gevonden voor jou

Tussen 7 en 17 juli is er toestemming verleend voor het plaatsen van een verhuislift en een aanhanger of container op Marktveld 17b in Vught. De aanvraag is goedgekeurd door burgemeester en wethouders.

De officiële ontheffing werd op 2 juli verstuurd. Dit betekent dat de openbare weg tijdelijk wordt gebruikt voor het verhuizen. Het adres waar het plaatsvindt is 5261 EA Vught.