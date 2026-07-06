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Marktveld in Vught krijgt tijdelijk verhuislift en container
Vandaag om 09:46
Op Marktveld 17b in Vught mag tussen 7 en 17 juli een verhuislift en container staan.
Tussen 7 en 17 juli is er toestemming verleend voor het plaatsen van een verhuislift en een aanhanger of container op Marktveld 17b in Vught. De aanvraag is goedgekeurd door burgemeester en wethouders.
De officiële ontheffing werd op 2 juli verstuurd. Dit betekent dat de openbare weg tijdelijk wordt gebruikt voor het verhuizen. Het adres waar het plaatsvindt is 5261 EA Vught.
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