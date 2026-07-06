Melding bodemwerkzaamheden Oisterwijkse Dreef in Haaren afgehandeld

De melding voor het graven in de bodem aan de Oisterwijksedreef 1b in Haaren is afgehandeld. Het gaat om werkzaamheden met bodemkwaliteit boven de interventiewaarde en een volume van meer dan 25 kubieke meter. Bezwaar maken tegen de melding is niet mogelijk.

Gevonden voor jou

De melding betreft het graven in de bodem op de locatie Oisterwijksedreef 1b, 5076NA Haaren. Bij deze werkzaamheden wordt grond verwerkt waarvan de kwaliteit boven de interventiewaarde bodemkwaliteit ligt. Ook gaat het om een hoeveelheid van meer dan 25 kubieke meter.

De melding is op 1 juli 2026 afgehandeld. Er is geen mogelijkheid om bezwaar of beroep in te dienen tegen deze melding. De melding ligt daarnaast niet ter inzage.