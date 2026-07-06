Vergunningsaanvraag voor wijziging stalindeling in Odiliapeel

In Odiliapeel is een vergunning aangevraagd voor een wijziging in een stalindeling en het aantal dieren op een adres aan de Ontginningsweg.

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De gemeente Maashorst heeft een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning. Het gaat om een wijziging van de indeling van een stal en het aantal dieren op Ontginningsweg 4 in Odiliapeel.

De aanvraag is op 30 juni 2026 binnengekomen bij de gemeente en heeft zaaknummer Z/509811. Op dit moment is het nog niet mogelijk om op de aanvraag te reageren.