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Vergunningsaanvraag voor wijziging stalindeling in Odiliapeel
Vandaag om 09:49
In Odiliapeel is een vergunning aangevraagd voor een wijziging in een stalindeling en het aantal dieren op een adres aan de Ontginningsweg.
De gemeente Maashorst heeft een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning. Het gaat om een wijziging van de indeling van een stal en het aantal dieren op Ontginningsweg 4 in Odiliapeel.
De aanvraag is op 30 juni 2026 binnengekomen bij de gemeente en heeft zaaknummer Z/509811. Op dit moment is het nog niet mogelijk om op de aanvraag te reageren.
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