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Vergunningsaanvraag voor wijziging stalindeling in Odiliapeel

Vandaag om 09:49

In Odiliapeel is een vergunning aangevraagd voor een wijziging in een stalindeling en het aantal dieren op een adres aan de Ontginningsweg.

Gevonden voor jou

De gemeente Maashorst heeft een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning. Het gaat om een wijziging van de indeling van een stal en het aantal dieren op Ontginningsweg 4 in Odiliapeel.

De aanvraag is op 30 juni 2026 binnengekomen bij de gemeente en heeft zaaknummer Z/509811. Op dit moment is het nog niet mogelijk om op de aanvraag te reageren.

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