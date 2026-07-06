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Melding brandveilig gebruik zorgwoning in Uden geaccepteerd
Vandaag om 09:49
De gemeente Uden heeft een melding geaccepteerd voor het brandveilig gebruik van een zorgwoning aan de Accordeonstraat.
Op 24 juni heeft de gemeente een melding ontvangen voor het brandveilig gebruiken van een zorgwoning aan de Accordeonstraat 10 in Uden. Deze melding betreft activiteiten waarvoor geen vergunning nodig is.
De melding, geregistreerd onder zaaknummer 52268-2026, is op 2 juli officieel geaccepteerd. Het gaat om het gebruik van de locatie als zorgwoning. Tegen de acceptatie van deze melding kan geen bezwaar worden ingediend.
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