Beslissing uitgesteld voor serre-aanvraag in Bergeijk

De gemeente Bergeijk heeft de beslissing op een vergunningsaanvraag voor het plaatsen van een serre met zes weken uitgesteld.

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Het gaat om een aanvraag voor een omgevingsvergunning op het adres Den Bommelaer 15 in Bergeijk. De vergunning heeft betrekking op de bouwactiviteit binnen het omgevingsplan.

Het uitstel is onderdeel van de procedure rondom de aanvraag. Het besluit wordt op een later moment genomen. Tegen de verlenging kan geen bezwaar worden gemaakt.