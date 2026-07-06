Wegafsluiting Bergeijk voor opening oeverzwaluwwand

Op 3 juli is een deel van de Kapelweg in Bergeijk afgesloten vanwege de opening van een betonnen oeverzwaluwwand.

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De Kapelweg in Bergeijk werd afgelopen vrijdag afgesloten voor verkeer. Dit gebeurde ter gelegenheid van de officiële opening van een nieuwe betonnen oeverzwaluwwand. De afsluiting was onderdeel van een evenement waarvoor de gemeente toestemming had gegeven.

De melding over deze tijdelijke verkeersmaatregel werd op 24 juni ingediend en goedgekeurd door de gemeente. Bezwaar maken of in beroep gaan tegen de melding was niet mogelijk. Het zaaknummer van de aanvraag was 17247802.