Vergunningsaanvraag voor kappen van twee bomen in Riethoven

Op Cereshof in Riethoven is een vergunning aangevraagd voor het kappen van twee bomen. De gemeente Bergeijk heeft de aanvraag ontvangen en gaat deze beoordelen.

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Het gaat om twee bomen op het adres Cereshof 26 in Riethoven. De aanvraag is op dinsdag 1 juli 2026 om 21.38 uur ingediend en heeft zaaknummer 17247836. De gemeente heeft nog geen besluit genomen over de vergunning.

Na beoordeling van de aanvraag zal de gemeente haar beslissing bekendmaken. Dit kan via een standaard procedure van acht weken of een uitgebreide procedure van zes maanden. Pas na het besluit is duidelijk of er bezwaar of beroep mogelijk is.