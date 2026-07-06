Pluimveestal mag worden gebouwd in Baarle-Nassau

De gemeente Baarle-Nassau heeft toestemming gegeven voor de bouw van een pluimveestal op de adressen Klein Bedaf 6 en 7. Het besluit is op 2 juli 2026 verzonden.

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De vergunning maakt het mogelijk om een nieuwe pluimveestal te bouwen en veranderingen door te voeren aan de bestaande inrichting. Ook mogen er aanpassingen worden gedaan aan de in- en uitritten. Verder is toestemming gegeven voor het kappen van bomen en het afwijken van ruimtelijke regels.