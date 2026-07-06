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Pluimveestal mag worden gebouwd in Baarle-Nassau
Vandaag om 09:50
De gemeente Baarle-Nassau heeft toestemming gegeven voor de bouw van een pluimveestal op de adressen Klein Bedaf 6 en 7. Het besluit is op 2 juli 2026 verzonden.
De vergunning maakt het mogelijk om een nieuwe pluimveestal te bouwen en veranderingen door te voeren aan de bestaande inrichting. Ook mogen er aanpassingen worden gedaan aan de in- en uitritten. Verder is toestemming gegeven voor het kappen van bomen en het afwijken van ruimtelijke regels.
De omgevingsvergunning is verleend door burgemeester en wethouders van Baarle-Nassau. Het besluit betreft een uitgebreide procedure. De bijbehorende stukken zijn digitaal beschikbaar via de website van de overheid.
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