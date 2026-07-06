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Vergunningsaanvraag voor dierenhouderij in Baarle-Nassau
Vandaag om 09:50
Er is een aanvraag ingediend om een nieuwe dierenhouderij te exploiteren op de Hoogstratensebaan 17 in Baarle-Nassau. De vergunningaanvraag is op 30 juni 2026 ontvangen door de gemeente.
De gemeente Baarle-Nassau heeft een aanvraag ontvangen voor een vergunning om een milieubelastende installatie voor het houden van landbouwhuisdieren te exploiteren. Dit betreft de locatie aan de Hoogstratensebaan 17.
De aanvraag heeft op dit moment een informatief karakter. Een besluit over de vergunning zal later worden gepubliceerd. Pas na dit besluit is het mogelijk om bezwaar te maken.
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