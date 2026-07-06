Verkeersmaatregelen rondom zomerkermis Valkenswaard

De zomerkermis in Valkenswaard zorgt van 15 tot en met 23 juli voor wegafsluitingen en wijzigingen in het openbaar vervoer. Het marktplein en omliggende straten zijn deels afgesloten, terwijl de weekmarkt tijdelijk wordt verplaatst.

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Van vrijdag 17 tot en met woensdag 22 juli vindt de zomerkermis plaats op en rond het marktplein in Valkenswaard. Voor de opbouw en afbouw van de kermis zijn maatregelen getroffen die het verkeer in het centrum beïnvloeden. Zo wordt een deel van de Eindhovenseweg en Luikerweg afgesloten voor alle verkeer, behalve voetgangers. Ook de Markt en de Peperstraat zijn tijdens deze periode niet toegankelijk.

De wegafsluitingen beginnen op woensdag 15 juli om acht uur 's ochtends en duren tot donderdag 23 juli vijf uur in de middag. Dit geldt onder andere voor de Markt, het verlengde van de Peperstraat en delen van de Luikerweg. Bestemmingsverkeer mag op sommige plekken wel doorrijden.

Gewijzigde routes bussen

Vanwege de afsluitingen rijden bussen 317 en 318 en de buurtbus vanaf 15 juli volgens aangepaste routes. De bushaltes op de Markt zijn tijdelijk buiten gebruik. Reizigers worden geadviseerd om actuele informatie op te zoeken via de website van Hermes.

Verplaatsing weekmarkt

Op donderdag 16 en 23 juli is de weekmarkt verplaatst naar het Carillonplein en omliggende straten, zoals de Kerkweg en een deel van de Dijkstraat. Het Carillonplein is op deze dagen niet beschikbaar als parkeerlocatie. De Kerkweg tussen Beiaardstraat en Torenstraat wordt tijdelijk afgesloten voor verkeer, met uitzondering van voetgangers.

Bezoekers van het gemeentehuis, theater de Hofnar en bedrijven aan de Hofnarstedes kunnen deze locaties bereiken via de Bakkerstraat. Parkeerterreinen op sportpark Den Dries zijn gereserveerd voor wagens van kermisexploitanten.