Zoektocht in Den Bosch na achtervolging: wapens en drugs gevonden in auto

De grote zoekactie die zondagavond werd gehouden in Den Bosch begon na een achtervolging. De bestuurder ontkwam.

Dat meldt de politie maandagochtend aan Omroep Brabant. Agenten wilden de auto controleren, maar de auto ging er vervolgens opeens vandoor. Daarna ontstond een achtervolging.

Die achtervolging eindigde in de binnenstad van Den Bosch. De bestuurder ging er te voet vandoor. In de auto van de man werden drugs en wapens gevonden. De politie doet onderzoek