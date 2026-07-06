Navigatie overslaan
Ontdek

Nieuwe woning met bijgebouw en tijdelijke woonunit in Haghorst

Vandaag om 10:20

In Haghorst is een vergunning verleend voor de bouw van een woning met bijgebouw, het aanleggen van twee uitritten en het plaatsen van een tijdelijke woonunit aan de Pastoor Jilesenstraat.

Gevonden voor jou

De gemeente Hilvarenbeek heeft op 30 juni 2026 een omgevingsvergunning verleend voor een nieuwbouwproject aan de Pastoor Jilesenstraat 8 in Haghorst. Het plan omvat de bouw van een woning met bijgebouw, de aanleg van twee uitritten en het plaatsen van een tijdelijke woonunit.

Voor het project is afgeweken van de regels in het omgevingsplan. Ook wordt het gebruik van de uitritten aangepast. De vergunning is verleend volgens de standaard procedure en heeft kenmerk 1061955.

Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer

Openbare bekendmakingen Hilvarenbeek

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.