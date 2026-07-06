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Nieuwe woning met bijgebouw en tijdelijke woonunit in Haghorst
Vandaag om 10:20
In Haghorst is een vergunning verleend voor de bouw van een woning met bijgebouw, het aanleggen van twee uitritten en het plaatsen van een tijdelijke woonunit aan de Pastoor Jilesenstraat.
De gemeente Hilvarenbeek heeft op 30 juni 2026 een omgevingsvergunning verleend voor een nieuwbouwproject aan de Pastoor Jilesenstraat 8 in Haghorst. Het plan omvat de bouw van een woning met bijgebouw, de aanleg van twee uitritten en het plaatsen van een tijdelijke woonunit.
Voor het project is afgeweken van de regels in het omgevingsplan. Ook wordt het gebruik van de uitritten aangepast. De vergunning is verleend volgens de standaard procedure en heeft kenmerk 1061955.
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