Melding milieubelastende activiteit bij melkveebedrijf in Gilze

Melkveebedrijf Hoevenaars in Gilze heeft een melding gedaan voor meerdere milieubelastende activiteiten. Deze melding is op 2 juli afgehandeld door de gemeente.

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Het melkveebedrijf aan de Driehoek 16 in Gilze heeft op 29 juni een melding ingediend voor verschillende activiteiten die invloed hebben op het milieu. Deze activiteiten omvatten onder meer het opslaan van vaste mest, champost en dikke fractie, evenals kuilvoer en bijvoedermiddelen. Ook het gebruik van dierenverblijven en het opslaan van drijfmest in een mestbassin zijn gemeld.

Daarnaast is er een melding gedaan voor kleinschalig tanken van voertuigen, vliegtuigen of werktuigen met vloeibare brandstoffen, tot maximaal 25 kubieke meter per jaar. De gemeente heeft deze melding op 2 juli afgehandeld. Het proces staat geregistreerd onder zaaknummer Z2026-00017778.

Het is niet mogelijk om bezwaar of beroep in te dienen tegen deze melding. De melding ligt ook niet ter inzage.