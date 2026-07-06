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Lichtreclame toegestaan aan gevel in Gilze
Vandaag om 10:20
De gemeente Gilze en Rijen heeft toestemming gegeven voor lichtreclame aan een gevel.
Het gaat om het adres Hercules 16 in Gilze, waar aan de buitengevel lichtreclame mag worden geplaatst. Het besluit is genomen door burgemeester en wethouders van de gemeente en op 2 juli 2026 verzonden.
De vergunning maakt het mogelijk om reclame met verlichting aan de gevel te bevestigen. Het is nog niet bekend wanneer de werkzaamheden zullen beginnen.
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