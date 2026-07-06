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Tijdelijke vergunning voor ijsverkoop bij Meerse Plas Den Dungen

Vandaag om 10:22

Deze zomer mogen ijs, frisdrank en broodjes worden verkocht bij de Meerse Plas.

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De gemeente Sint-Michielsgestel heeft een vergunning verleend voor een tijdelijke standplaats bij de Meerse Plas in Den Dungen. Van juli tot en met augustus 2026 mogen daar zeven dagen per week ijs, frisdrank en broodjes verkocht worden. Het besluit is op 2 juli 2026 genomen door burgemeester en wethouders.

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