Breda start energieplan voor Geeren-Noord en Geeren-Zuid

De gemeente Breda heeft het Wijkenergieplan voor Geeren-Noord en Geeren-Zuid vastgesteld. Het plan, dat sinds 17 juni 2026 van kracht is, richt zich op het verduurzamen van woningen en gebouwen in deze wijken. Hiermee worden panden klaargemaakt voor een toekomst zonder aardgas.

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Met het Wijkenergieplan wil Breda eigenaren van woningen en gebouwen ondersteunen bij het treffen van maatregelen zoals isoleren, ventileren en overstappen op elektrisch koken. Dit maakt de panden "aardgasvrij-ready", wat betekent dat ze voorbereid zijn op verwarming met een duurzaam energiesysteem.

De aanpak is gebiedsgericht en houdt rekening met de diversiteit in woningtypen en bouwjaren. Zo worden panden geclusterd op basis van bouwperiodes om eigenaren gericht te informeren en te begeleiden. Voor elk cluster is een specifieke strategie uitgewerkt, variërend van technische adviezen tot financiële ondersteuning.

In Geeren-Noord en Geeren-Zuid wordt extra aandacht besteed aan sociale aspecten, zoals het lage zelforganiserend vermogen van bewoners en de relatief hoge energiearmoede. De gemeente wil de betrokkenheid van inwoners vergroten door ervaringsverhalen te delen en hen actief te betrekken bij de plannen.

Het plan is onderdeel van Breda's ambitie om klimaatneutraal te worden in 2044. Meer informatie over verduurzaming in de gemeente is te vinden op www.breda.nl/duurzaam.