Omgevingsvergunning varkenshouderij in Budel ingetrokken

De gemeente Cranendonck heeft de omgevingsvergunning voor een varkenshouderij aan Schoordijk 20 in Budel volledig ingetrokken. Het besluit is genomen in het kader van de LBV-regeling.

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Het intrekken van de omgevingsvergunning betreft de locatie Schoordijk 20 in Budel. Het gaat om een vergunning voor activiteiten binnen de MBA-veehouderij. De aanvraag hiervoor was eerder ingediend op 13 april 2026.

De LBV-regeling, waar dit besluit onder valt, heeft betrekking op specifieke maatregelen die worden genomen in de landbouwsector. Het besluit is inmiddels bekendgemaakt en de bijbehorende documenten zijn digitaal beschikbaar via officiële publicatiekanalen.